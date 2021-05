Seleção feminina busca o título após duas edições Divulgação/Confederação Brasileira de Vôlei (CBV)

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 18:00

Rio - Visando os Jogos de Tóquio no meio do ano, a seleção brasileira feminina de vôlei deu seu primeiro passo na Liga das Nações de 2021. Sem muita dificuldade, a equipe de José Roberto Guimarães bateu o Canadá por 3 sets a 1.

Em preparação na sede de Saquarema desde o fim da Superliga, a equipe brasileira começou a partida em Rimini, sede do torneio realizado na Itália, sendo surpreendida pelo alto volume de jogo das canadenses, que levaram a melhor na primeira parte do confronto.

Publicidade

A partir do segundo set, a seleção brasileira não tomou conhecimento das adversárias. Comandadas em quadra pela levantadora Macris e pela ponteira Gabi, o Brasil fechou o jogo com parciais de 23 a 25; 25 a 11; 25 a 9; e 25 a 14.

Participam da competição 16 seleções, que se enfrentam em turno único na fase classificatória. As quatro melhores avançam à semifinal. A final será no dia 24 de junho, a menos de um mês do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Publicidade

Confira a tabela do Brasil:



25/05 - 16h - Brasil 3 x 1 Canadá

26/05 - 13h - Brasil x República Dominicana

27/05 - 16h - Brasil x Estados Unidos

31/05 - 10h - Brasil x Japão

01/06 - 16h - Brasil x Rússia

02/06 - 16h - Brasil x Itália

06/06 - 10h - Brasil x Sérvia

07/06 - 16h - Brasil x Bélgica

08/06 - 11h - Brasil x China

12/06 - 16h - Brasil x Polônia

13/06 - 16h - Brasil x Alemanha

14/06 - 14h30 - Brasil x Tailândia

18/06 - 10h - Brasil x Coreia do Sul

19/06 - 14h30 - Brasil x Holanda

20/06 - 16h - Brasil x Turquia