Publicado 10/06/2021 13:08

Rio - O comentarista da TV Globo Caio Ribeiro criticando o debate político em torno da realização da Copa América no Brasil. Durante uma conversa com Fátima Bernardes no programa "Encontro" desta quinta-feira, o ex-jogador disse acreditar que o debate está "extrapolando".

"Para mim, [o manifesto] deixou muito claro que eles não quiseram se envolver em um debate político e em uma discussão que hoje está extrapolando um pouquinho e tomando conta de todas as rodas de conversas", disse Caio.

"Era importante que eles fossem ouvidos. Segundo os jogadores, eles eram contra [o torneio] por conta da pandemia e preferiam não jogar inclusive pela questão das férias que eles ainda não tiraram. Ficou muito claro que essa decisão partiu da Conmebol e do presidente da CBF e que eles não foram consultados. Isso desagradou os atletas e seria importante ouvi-los. Acho legal que eles reiteraram o orgulho que eles têm de vestir a camisa da seleção brasileira", completou.