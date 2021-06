Loco Abreu - Divulgação

Loco AbreuDivulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 13:01

Rio - Está chegando ao fim a longa carreira de Loco Abreu. Segundo informações do jornalista Ignacio Oviedo, o atacante de 44 anos irá fazer seu último jogo como profissional nesta sexta-feira, quando o Sud América encarar o Liverpool, pela quinta rodada do Campeonato Uruguaio.

Ainda de acordo com o jornalista, a estreia de Loco Abreu no futebol profissional foi contra o o Liverpool do Uruguai. Agora ele irá se despedir contra o mesmo adversário.

Publicidade

Loco Abreu fez sucesso no Brasil quando defendeu o Botafogo. Sua marca registrada é o pênalti com cavadinha, no qual fez muito sucesso na Copa do Mundo de 2010, quando ele cobrou a penalidade desta mesma forma.