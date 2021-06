Georginio Wijnaldum, meio-campista de 30 anos tem sido cotado no Barcelona e pode deixar o Liverpool em menos de quatro semanas - Divulgação/Liverpool FC

Publicado 10/06/2021 10:50 | Atualizado 10/06/2021 10:54

Rio - O Paris Saint Germain anunciou na manhã desta quinta-feira um reforço de peso para a próxima temporada. O meia holandês Georgino Wijnaldum, de 30 anos, estava livre no mercado após temporada no Liverpool, e assinou com o clube francês até junho de 2024.

O volante foi peça fundamental dos Reds na conquista da Liga dos Campeões de 2019 e do Campeonato Inglês de 2020. Pelo Liverpool, jogou ao todo 237 partidas e marcou 22 gols, ganhando também uma Supercopa Europeia (2020) e um Mundial de Clubes (2020).

Vale ressaltar que o jogador chegou a ser dado como reforço do Barcelona, no entanto, segundo informações da imprensa holandesa, o PSG cobriu a oferta oferecendo um contrato por mais tempo e pelo dobro.

"Jogar no Paris Saint-Germain é um novo desafio para mim. O PSG provou seu status nos últimos anos e estou certo de que juntos poderemos ir mais longe e mais alto", disse Wijnaldum ao site do clube francês.