Alisson fez gol incrível para o Liverpool

Inglaterra - O goleiro da seleção brasileira, Alisson viveu um dos momentos mais impressionantes da sua carreira neste domingo. O jogador fez o gol da vitória do Liverpool em partida contra o West Bromwich pelo Campeonato Inglês. A equipe de Klopp venceu a partida por 2 a 1.

Gol do goleiro Alisson pelo Liverpool aos 49 do segundo



Liverpool 2x1 West Brom pic.twitter.com/vP9I0LB9a7 — Bruno Scarpelli (@brunoscarpelli) May 16, 2021

Hal Robson-Kanu e Mohamed Salah haviam feito os gols da partida. O duelo seguia como uma empate fora de casa que seria péssimo para os planos do Liverpool na luta por uma vaga na Liga dos Campeões. Nos acréscimos, o goleiro brasileiro foi para a área e fez o gol da vitória da sua equipe.

Com o resultado, o Liverpool continua sonhando com uma vaga na Liga dos Campeões. Atualmente, a equipe de Klopp ocupa a quinta colocação no Campeonato Inglês. O Chelsea é o quarto colocado com um ponto a mais. Ainda faltam duas rodadas para o fim do torneio.