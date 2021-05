Alisson Farias Divulgação

Publicado 14/05/2021 10:00

Rio - Em busca de peças para fortalecer o elenco, o Botafogo tem mais um novo alvo. O meia-atacante Alisson Farias, que defende o Vitória, recebeu uma proposta de empréstimo ao Glorioso. Além da equipe carioca, o CRB, de Alagoas, também tem interesse no jogador, de 25 anos.

No entanto, o Vitória deseja uma compensação financeira para autorizar a saída de Alisson. O jogador é um pedido de Marcelo Chamusca. O setor é visto como carente no elenco alvinegro. O Glorioso ainda busca a contratação de um lateral, de um volante e de um centroavante.



Revelado pelo Internacional, Alisson Farias com o Vitória até dezembro deste ano. Ele fez um gol em nove jogos nesta temporada. Além do Colorado e do Vitória, o jogador defendeu o Estoril (POR), Criciúma, Brasil-RS, Coritiba, Sport e CRB.