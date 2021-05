Gabigol Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 12:32

Rio - O gol de Alisson na vitória do Liverpool sobre o West Bromwich foi um dos principais acontecimentos do último fim de semana no futebol mundial. O goleiro foi para a área e nos acréscimos decidiu a partida para os Reds. O ocorrido fez com que alguns torcedores rivais do Flamengo ironizassem a passagem sem brilho de Gabigol pelo futebol europeu.

Nas redes sociais, alguns torcedores ao citarem o gol do goleiro brasileiro compararam com os números de Gabigol no Velho Mundo. Ao todo, o atacante do Flamengo atuou em apenas 15 jogos por Inter de Milão e Benfica somados. Tendo feito apenas dois gols na Europa.

Alisson e Gabigol foram convocados por Tite e vão fazer parte da seleção brasileiras nos dois próximos compromissos da equipe verde e amarela pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Alisson na Premier League: 1 gol e 1 assistência



Gabigol na Europa: 2 gols e 0 assistências



Se vc ganha no par ou ímpar, escolhe quem primeiro? — memes futebolisticos. (@Mfutebolisticos) May 17, 2021

falta 1 gol pro alisson alcançar o número de gols do gabigol na europa — matheus (@spfcmatheusx) May 17, 2021

Você sabia??

Alisson está a um gol de igualar Gabigol em gols na Europa. pic.twitter.com/NF7AA3C0kc — Furada FC (@Furada_FC) May 17, 2021

