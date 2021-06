Copa América: STF marca sessão de emergência para discutir suspensão - Divulgação/STF

Publicado 10/06/2021 08:00

Acontece nesta quinta-feira (10) a sessão extraordinária no Supremo Tribunal Federal (STF) para julgar a realização da Copa América no Brasil. O julgamento foi marcado a pedido da ministra Cármen Lúcia, relatora de duas ações protocoladas pelo PSB e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). Há uma terceira do PT, cujo relator ministro Ricardo Lewandowski também incluiu na pauta.

A tendência é que a Corte não barre a competição, até mesmo para não interferir numa decisão do Poder Executivo, que aceitou receber a Copa América em meio à pandemia de Covid-19 no país e que tem a responsabilidade de deliberar sobre medidas preventivas. Entretanto, no julgamento deve ser reforçado o pedido para que as medidas sanitárias sejam respeitadas.



Apesar de fortes críticas, o Brasil substituirá Colômbia e Argentina, que desistiram de sediar a competição. No início da semana passada, a CBF e a Conmebol tiveram o aval do presidente Jair Bolsonaro e a Copa América no país terá quatro cidades como sedes: Rio de Janeiro, Brasília, Cuiabá e Goiânia. Os jogos não terão público.



O movimento abriu uma crise dentro da Seleção Brasileira e os jogadores ficaram irritados com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, que não os avisou. O clima ficou pesado e houve o risco de boicote à competição, o que não avançou nas outras seleções. Para piorar, Caboclo ficou irritado com Tite pelo apoio aos jogadores, e pensou em demissão do treinador.



Para estancar a crise, Caboclo acabou afastado por 30 dias pelo Conselho de Ética da CBF, acusado de assédio sexual por uma funcionária da entidade. Sem o dirigente, o clima esfriou na Seleção e os jogadores divulgaram um comunicado criticando a realização da Copa América - e a Conmebol - após o jogo contra o Paraguai, nesta terça. Mas confirmaram a participação e evitaram um tom político, não falaram abertamente sobre a pandemia e nem citaram a CBF.



A abertura da Copa América será neste domingo, com o jogo entre Brasil e Venezuela, no Mané Garrincha, em Brasília.