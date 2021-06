Márcio Araújo - Divulgação

Márcio AraújoDivulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 12:35 | Atualizado 10/06/2021 12:45

Rio - Ex-jogador do Flamengo, Márcio Araújo deve voltar a jogar a Série A do Brasileirão em breve. De acordo com o jornal "Commercio", o jogador, que está livre no mercado, negocia com o Juventude.

Publicidade

Segundo o veículo, além do clube gaúcho, existem outros três times da segunda divisão interessados em contar com o experiente volante. Um deles, inclusive, seria o CSA, clube que Márcio chegou a defender por seis meses em 2020.



Aos 36 anos, Márcio Araújo está livre no mercado. O jogador não teve seu contrato com o Sport, que venceu no dia 1 de junho, renovado.