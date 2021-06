Ronaldinho e Xande de Pilares - Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 15:13

Rio - O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o compositor e cantor Ederson Melão lançarão, na sexta-feira, sua nova música: "O Segredo do Feijão". O lançamento será feito no canal do ex-atleta.

A música terá a participação ilustre do cantor de pagode, Xande de Pilares. A canção e o clipe foram gravados no estúdio de Ronaldinho Gaúcho.

A partir de sexta, a música vai estar em todas plataforma digitais.