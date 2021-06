Novak Djokovic mostrou força e concentração para virar o jogo após um início difícil contra Nadal - AFP

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 19:20

Paris - Donos de características e habilidades extraordinárias, Novak Djokovic e Rafael Nadal, de fato, promoveram um duelo de titãs na semifinal com ares de 'final' antecipada em Roland Garros. Após 4h11 em quadra, o tenista sérvio, com um repertório brilhante, venceu de virada o arquirrival espanhol, 13 vezes campeão do torneio em Paris, por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3, 7/6 (4) e 6/2, e confirmou a vaga na decisão de domingo contra grego Stefanos Tsitsipas.

No épico duelo, que atravessou o toque de recolher na Cidade da Luz durante a pandemia do novo coronavírus, o sérvio, número 1 do mundo, freou os planos de Rafael Nadal de ultrapassar o suíço Roger Federer, que detém o status de maior vencedor de Grand Slams e abriu caminho para buscar o bicampeonato em Roland Garros.

Considerado o 'Rei do Saibro, Nadal sofreu apenas a terceira no torneio francês, a segunda para Djokovic, que continua a escrever seu nome na história do tênis. De quebra, aumentou a vantagem no equilibrado duelo contra o espanhol: 30 vitórias contra 28 de Nadal.