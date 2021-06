Em nova chance na Seleção, Fred tem agradado Tite e espera se consolidar em lista para a Copa do Catar, em 2022 - Lucas Figueiredo/CBF

Em nova chance na Seleção, Fred tem agradado Tite e espera se consolidar em lista para a Copa do Catar, em 2022Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 20:31

Teresópolis - A pouco mais de um ano para a Copa do Catar, em dezembro de 2022, Fred, volante do Manchester United, avalia que o Brasil não apenas no caminho certo, mas em um 'patamar avançado' na corrida pelo sexto título mundial. Com 100% nas Eliminatórias, a Seleção aposta as fichas na Copa América como o último grande laboratório de Tite.



"Acho que estamos num patamar avançado. Depois da Copa de 2018, o Tite já iniciou o trabalho de reconstrução visando a próxima Copa. Ele vem fazendo um grande trabalho. Procura dar oportunidade para muitos jogadores, muitos passaram e muitos continuaram na seleção... Se a Copa fosse hoje, a seleção estaria preparada", disse Fred.



Presente na lista de Tite na Copa da Rússia, em 2018, Fred voltou aos planos do treinador e conquistou a vaga de titular nos últimos três compromissos contra Equador, Paraguai e Venezuela. Embalado pelo bom momento pelo Manchester United, o camisa 8 revelado pelo Internacional diz que seu maior objetivo garantir um lugar definitivo na convocação para a Copa de 2022.



"Eu estava muito bem para a última Copa do Mundo, tive aquela lesão, foi ruim, difícil para mim. Mas faz parte do futebol. Eu não abaixei a cabeça, continuei trabalhando, fiquei um tempo longe da seleção, pude novamente ser convocado. Eu acho que cada oportunidade que você tem, você tem que mostrar seu trabalho. É lógico que eu quero estar na outra Copa do Mundo. Mas não adianta só falar e não trabalhar. Procuro mostrar a cada dia, não só nos jogos, fazer o meu melhor, trabalho e quero estar na Copa."



Após a estreia com pé direito na Copa América, na vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela, domingo, em Brasília, Fred não espera facilidade no confronto com Peru, quinta-feira, às 21h, no Estádio Nilton Santos. O volante fez o dever de casa e estudou vídeos com jogos do adversário

"Todo mundo sabe que na Copa América não tem jogo fácil. O último jogo foi bem complicado, a gente sabe a dificuldade que foi dentro de campo. Contra o Peru não será diferente. É uma equipe que tenta jogar, eles são muito bons. Assisti a alguns jogos, é uma equipe que marca bem, são bem aguerridos. Mas nós temos que mostrar nosso futebol dentro de campo, procurar fazer o nosso jogo", destacou Fred.