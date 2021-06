Flávio explora o levantamento de Fernando para cravar a bola na quadra da Eslovênia - FIVB/Divulgação

Flávio explora o levantamento de Fernando para cravar a bola na quadra da EslovêniaFIVB/Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 15/06/2021 18:36

Rimini - Pela primeira vez nesta Liga das Nações, a seleção brasileira masculina de vôlei perdeu dois sets. Mas os atuais campeões olímpicos não se entregaram e venceram a complicada Eslovênia por 3 sets a 2, com parciais de 15/25, 25/22, 19/25, 25/13 e 15/12, nesta terça-feira, na cidade italiana de Rimini.

O resultado manteve os brasileiros na liderança da tabela, agora com nove vitórias e apenas uma derrota - para a França. O time nacional soma 26 pontos, contra 24 da Polônia. A equipe eslovena, surpresa da competição, ocupa o quarto lugar da classificação geral, com 20 pontos.

Publicidade

Perto de confirmar a vaga na próxima fase da competição, o Brasil volta à quadra nesta quarta-feira, às 16 horas, para enfrentar o Irã. O time brasileiro vem sendo comandado pelo auxiliar técnico Carlos Schwanke enquanto o treinador Renan Dal Zotto se recupera de uma longa internação por covid-19, no Brasil.

A sexta vitória consecutiva da seleção masculina parecia improvável a julgar pela apresentação da equipe no primeiro set. Os eslovenos atropelaram e Schwanke apelou até para substituições precoces, colocando Cachopa e Alan em quadra. O auxiliar havia escalado o Brasil com Bruninho, Wallace, Maurício Souza, Flávio, Leal, Lucarelli e Thales.

Publicidade

Insatisfeito, ele colocou Douglas Souza e Isac no jogo. E respirou aliviado. A equipe nacional cresceu no jogo, empatou a partida e equilibrou as ações. Mesmo com as alterações, a seleção voltou a oscilar no terceiro set, mas sem repetir a fraca atuação do primeiro, quando perdeu por diferença de 10 pontos.

A quarta parcial marcou o retorno de vez do time ao jogo. Foi um massacra, marcando a maior diferença de pontos da partida. Sem perder o embalo, os brasileiros seguiram acertando no quinto e último set e confirmaram a reviravolta no marcador, espantando a zebra.

Publicidade

O maior pontuador do Brasil e do jogo foi Wallace, com 18. Leal contribuiu com 17. E, na equipe eslovena, o destaque foi Cebulj, responsável por 16 pontos.