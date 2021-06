A organização do US Open confirmou a presença de público total no Grand Slam norte-americano - US Open/Divulgação

A organização do US Open confirmou a presença de público total no Grand Slam norte-americanoUS Open/Divulgação

Por AFP

Publicado 17/06/2021 16:18

Nova Iorque - O US Open, último Grand Slam da temporada de tênis, voltará a receber sua capacidade total de espectadores. Nesta quinta-feira, a Associação de Tênis dos Estados Unidos confirmou a novidade para os fãs do tradicional evento, que será disputado entre os dias 30 de agosto a 12 de setembro.

Após a realização a portas fechadas da edição 2020 devido à pandemia do novo coronavírus, o Aberto dos Estados Unidos está pronto para iniciar a venda de ingressos a partir do dia 15 de julho, válidos para a competição que será realizada de 30 de agosto a 12 de setembro em Flushing Meadows, Nova York.

Publicidade

"Estamos extremamente entusiasmados para receber nossos incríveis fãs de volta ao US Open este ano", disse Mike Dowse, diretor executivo da Associação Americana de Tênis (USTA).

"Embora estejamos orgulhosos de ter celebrado o evento em 2020, sentimos falta de ter nossos fãs no local, porque sabemos que eles são uma grande parte do que torna a experiência do Open diferente de qualquer outra", destacou.

Publicidade

Em 2019, o torneio disputado em Nova York bateu o recorde de público com um total de 737.872 torcedores presentes ao longo das duas semanas de competição.