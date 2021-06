Gianluigi Donnarumma chega ao PSG a custo zero e com moral para disputar a vaga com Navas - AFP

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 16:13 | Atualizado 21/06/2021 16:21

Roma - A anúncio de Gianluigi Donnarumma como novo reforço do Paris Saint-Germain é questão de tempo. De acordo com a imprensa da França e da Itália, o goleiro, de 22 anos, aproveitou a segunda-feira de folga, após a vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales, pela Eurocopa, para realizar exames médicos em Roma para fechar com o PSG.

Em fim de contrato com o Milan, o camisa 21 da seleção italiana pode ser oficializado a qualquer momento. Ele desembarca em Paris a custo zero e com status de goleiro com o maior salário do mercado. O vínculo de cinco anos é avaliado em 60 milhões de euros, cerca de R$ 370 milhões. Por mês, o arqueiro embolsará cerca de R$ 6 milhões.



A despedida de Milão, no entanto, tem desgastado a imagem do ídolo, que chegou a ser vaiado durante o último jogo da Itália no Estádio Olímpico de Roma. Apesar da rusga com a torcida do Milan, o goleiro ainda não foi vazada na Eurocopa e é um dos líderes da Azzurr, primeira seleção a se classificar para as oitavas de final da competição, com 100% de aproveitamento na fase de grupos.