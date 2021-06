Brasil x Peru pela 2 rodada da Copa America 2021. Comemoração do gol do Alex Sandro - Daniel Castelo Branco

Publicado 21/06/2021 15:46

Rio - Uma situação inusitada marcou a entrevista coletiva da seleção brasileira nesta segunda-feira. Durante sua pergunta, um repórter confundiu o lateral Alex Sandro, que falava com os jornalistas, com Danilo e arrancou risadas do jogador. Ele citou o nome de Danilo em duas oportunidades.

"Boa tarde a todos, meu nome é Alex Sandro e é uma honra estar com vocês aqui", brincou o jogador da Juventus, que levou a situação com bom-humor.

Antes da confusão, Alex Sandro havia respondido sobre sua parceria de longa data com Danilo. Os dois foram companheiros no Santos, no Porto, na Juventus e também na Seleção.

"Sempre muito bom poder compartilhar esses momentos com ele. São 11 anos juntos. A gente até brinca que a gente talvez passe mais tempo juntos do que com a própria família. Mas foram muitos momentos especiais, a gente sempre se ajuda muito. A amizade cresce a cada ano. Pode se dizer que a gente já se tornou família. A gente se trata com família", declarou.