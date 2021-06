Mauro Cezar Pereira - Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 17:41 | Atualizado 21/06/2021 18:37

Rio - O técnico Joel Santana detonou Mauro Cezar Pereira. Em entrevista ao programa "Faixa Vascaína", o treinador foi questionado sobre o fato do jornalista ter dito que ele não tem nada a acrescentar ao futebol brasileiro e não poupou críticas ao ex-comentarista da ESPN.

"Esse rapaz não sabe o que tá falando. Ele nunca foi ver um treino e nunca conversou comigo. Eu nunca falei mal dele e ele veio falar de mim. Ele não deve fazer meia dúzia de embaixadas. Nunca colocou o pé no chão. Deve ser filho de mamãe que coloca aquelas botinhas pra fazer curvinha na bolha do pé. Deve ter feito xixi na cama até oito ou dez anos. Eu viajei o mundo representando meu país. É um bundão, porque só cresce falando mal dos outros. Quero ver me chamar pra bater um papo de futebol", disse Joel.

"Ele pode falar que eu não ganhei um título, que eu mexi mal, mas não pode questionar a contribuição que o Joel deu. Tenho oito Campeonatos Cariocas. Quer mais? Sou campeão brasileiro, da Mercosul, é só ver a lista. Ele quer ganhar Ibope?", completou.

