Neto chegou ao Barcelona em 2019, mas só jogou 17 partidas desde então - Divulgação/Barcelona

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 16:41

Se muitas chances no Barcelona, Neto pode parar no futebol italiano, mais precisamente na cidade de Milão. Segundo o jornal espanhol 'Sport', tanto Internazionale quanto Milan têm interesse no goleiro de 31 anos.

Contratado em 2019, Neto disputou apenas 17 partidas pelo Barcelona e deseja ir para outro clube onde possa ter mais chances de jogar, até mesmo para ter chances de retornar à Seleção Brasileira. O goleiro estava em alta quando saiu do Valencia, em 2019.



Ainda de acordo com a publicação, o Barcelona deseja receber pelo menos 16 milhões de euros (cerca de R$ 93,7 milhões). Outra opção seria uma troca entre jogadores.