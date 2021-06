Atual campeão, o Atlético de Madrid teve uma conquista 'solitária' como revela a imagem na comemoração de Correa - AFP

Atual campeão, o Atlético de Madrid teve uma conquista 'solitária' como revela a imagem na comemoração de CorreaAFP

Por Lance

Publicado 24/06/2021 16:47

Madrid - O Campeonato Espanhol receberá público desde o início da próxima temporada. É que garante Carolina Darias, ministra da Saúde. Nesta quinta-feira, ela afirmou que as arenas e estádios de futebol e de basquete, duas paixões na Espanha, poderão receber os torcedores com 100% de suas capacidades, como antes da pandemia do novo coronavírus.

"Voltamos a normalidade em termos de quantidade de público para o início da La Liga e da ACB (Liga de Basquete)", diz o novo decreto aprovado nesta quinta-feira pelo Conselho de Ministros.

Darias acredita que a notícia será bem recebida e aceita para todas modalidades esportivas praticadas no país. Na Espanha, os torcedores não comparecem aos estádios de futebol desde a primeira onde da pandemia na Europa, em março de 2020.

Os clubes nunca conseguiram liberação do governo para que os os torcedores voltassem às arenas mesmo que em quantidade reduzida. Apenas nos jogos eliminatórios da segunda divisão, em que o Rayo Vallecano conquistou o acesso, houve a permissão para uma cota mínima de público.