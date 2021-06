Diego Costa - 32 anos - Atacante - Último clube: Atlético de Madrid - Sem clube desde: 01/01/2021 - Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 17:37

Rio - Livre no mercado desde dezembro do ano passado, o centroavante brasileiro naturalizado espanhol, Diego Costa, de 32 anos, não deseja se transferir para algum clube brasileiro, devido à questões familiares. A permanência no exterior é certa e em breve deve anunciar o novo clube. A informação é do site "UOL".

"Nas próximas semanas vou anunciar o meu destino", disse o atacante, em entrevista ao Mercado da Bola, do UOL Esporte.

Nas últimas semanas, o centroavante tem recebido diversas sondagens, entre elas, o Benfica, de Portugal. O mercado da Arábia Saudita e Catar estão de olho também no veterano centroavante. Em breve, Diego Costa anunciará o nono clube da carreira vitoriosa, que contou com passagens por Penafiel e Braga, de Portugal, Celta de Vigo, Albacete, Valladolid, Rayo Vallecano e Atlético de Madrid, da Espanha, e Chelsea, da Inglaterra.