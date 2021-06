Narradores da TV Globo - João Miguel Junior/TV Globo

Narradores da TV GloboJoão Miguel Junior/TV Globo

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 16:48

Rio - A Globo definiu como será o esquema de transmissão do Brasileirão durante as Olimpíadas. Com seus principais narradores escalados para os Jogos de Tóquio, a emissora escolheu Gustavo Villani para transmitir as partidas que serão exibidas neste período. A informação é do site "Notícias da TV".

Além do Brasileirão, Villani também deve transmitir jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. A ideia da Globo é optar por partidas entre equipes do Rio e de São Paulo, com o intuito de facilitar a escala e fazer uma única transmissão para as praças.

Publicidade

O veículo também revelou que Galvão Bueno ficará responsável pelo futebol olímpico, tanto masculino quanto feminino. Já Luís Roberto e Cléber Machado ainda não tiveram definição sobre quais esportes narrarão. A ideia da Globo é priorizar horários, e não necessariamente modalidades. No entanto, há o desejo de que Luís esteja na transmissão do vôlei.