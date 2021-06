Três brasileiros foram contemplados com um lugar na 'calçada da fama' do esporte: Serginho, Giovane e Ricardo - Divulgação

Publicado 24/06/2021 18:02 | Atualizado 24/06/2021 18:21

Holyoke, EUA - O Hall da Fama do Vôlei ganha o reforço de três ídolos brasileiros a partir deste ano: Serginho, Giovane e Ricardo foram contemplados com a maior honraria do esporte nesta quinta-feira. Na disputa Bernardinho e Fernanda Venturini, multicampeões com a camisa da seleção brasileira, não foram selecionados dessa vez.



A cerimônia oficial será realizada nos dia 15 e 16 de outubro em Holyoke, Massachusetts, berço do vôlei nos Estados Unidos. Steve Bishop, presidente do Hall da Fama do Vôlei Internacional, não poupou elogios para os craques selecionados na edição do 'prêmio' em 2021.



"Depois de uma pausa em 2020 por cauda da pandemia, nós aumentamos nossa classe de 2021 para reconhecer ainda mais lendas em nosso esporte e continuar essa tradição anual. (...) Em nome de nosso conselho diretor, eu parabenizo a classe pela contribuições fantásticas deles para o nosso esporte e eu estou ansioso para celebrar com eles em Outubro", disse Bishop.





Sete vezes campeão da Liga Mundial de Vôlei, bicampeão olímpico e medalha de prata em outros dois Jogos Olímpicos, Serginho, de 45 anos, recebe mais uma justa homenagem pelos serviços 'emprestados' ao vôlei. Giovani Gávio, outro bicampeão olímpico, foi outro ídolo a imortalizar o nome no Hall da Fama. Hexacampeão do Circuito Mundial de Volêi de Praia, Ricardo, dono de três medalhas olímpicas, sendo que uma de ouro conquistada ao lado de Emanuel, nos Jogos de Atenas, em 2004, fechou a lista de homenageados.

Com os reforços de peso de Serginho, Giovane e Ricardo, o Brasil aumenta a galeria de ídolos imortalizados na 'calçada da fama' do vôlei ao lado de Bernard, Maurício, Giba, Nalbert, Fofão, Ana Moser e Renan Dal Zotto, atual técnico da seleção masculina de vôlei.