Publicado 24/06/2021 17:39

Gliwice (POL) - O técnico Aleksandar Petrovic e sua comissão técnica definiram nesta quinta-feira (24), os 14 nomes que viajam com a Seleção Brasileira para Split, na Croácia, onde o Brasil estreia no dia 29 de junho no Pré-Olímpico, em busca de uma vaga em Tóquio 2020. Após duas semanas de treinos, em Walbrzych e Gliwice, e dois amistosos vencidos contra a Polônia, o jovem armador Caio Pacheco, de 22 anos, do Bahía Basket-ARG, foi cortado da lista.

"Caio é um grande menino, um jogador muito talentoso. E que cresceu a cada treino conosco aqui na Polônia. Fizemos um investimento para o futuro. Tenho certeza que Caio frequentará a Seleção Brasileira no mínimo pelos próximos dez anos", disse o técnico da seleção brasileira.

Os 14 jogadores que permaneceram na lista embarcam nesta sexta-feira pela manhã (horário local), para a cidade croata, onde todos passarão pelos protocolos de segurança contra a Covid-19 estabelecidos pela FIBA. Após isso, mais dois cortes serão anunciados pelo técnico croata, fechando então a lista de 12 jogadores que estarão representando o Brasil no Pré-Olímpico.