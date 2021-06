Emprestado para Al Duhail desde julho de 2020, Dudu começa a treinar da Academia de Futebol na próxima semana - César Greco/Palmeiras

Publicado 24/06/2021 20:14

São Paulo - Depois de confirmar a reintegração de Deyverson, que estava emprestado ao Getafe, da Espanha, o Palmeiras deve contar com outro importante reforço a partir da próxima quinta-feira: Dudu. Em fim de contrato com o Al Duhail, do Catar, o atacante, de 29 anos, será reintegrado ao elenco a partir da próxima semana nos treinamentos na Academia de Futebol.

Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras não vive o melhor momento na temporada. Pressionado, o técnico Abel Ferreira cobrou planejamento da diretoria, em especial na busca por reforços para o ataque.



Emprestado ao Al Duhail em junho de 2020, Dudu não tinha a intenção de voltar ao Brasil, mas o clube catari não exerceu a opção de compra pelo camisa 7 pelo valor aproximado de R$ 40 milhões. Ídolo do Palmeiras, o atacante volta nos 'braços da torcida', amparado pelos 70 gols marcados em 305 jogos pelo clube.