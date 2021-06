Adriano Imperador e seu filho, Adriano Carvalho. - Foto: Reprodução/Instagram

Adriano Imperador e seu filho, Adriano Carvalho.Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 24/06/2021 18:32

Rio - Em postagem na rede social, o ex-jogador Adriano Imperador, mostrou para os seguidores uma foto do filho, Adriano Carvalho, de 15 anos, comemorando gol nas categorias de base do Grêmio. A semelhança com o pai assustou os internautas.

"Pensei que era você pequeno", escreveu um seguidor. "Jurava que era seu TBT, Adriano Imperador, comentou outro seguidor se referindo à sigla "TBT" (Throwback Thursday), que significa retorno ao evento anterior, especificamente em fotos antigas.

Além disso, brincaram com o apelido do jogador e termos que ele utiliza nas redes sociais se referindo ao filho. "Nem precisa de DNA. Parabéns!". "Habibinho és".

A torcida do Grêmio entrou na brincadeira e ainda previram que o Adriano Carvalho será o sucesso de Diego Souza na equipe profissional.

"Dá-lhe Grêmio. Vai substituir o Diego Souza", disse um torcedor gremista. "Está no Sul e no maior do Brasil", disse um dos torcedores.