Cristiano Ronaldo disputa mais uma Eurocopa por Portugal - AFP

Por Lance

Publicado 25/06/2021 18:41

As recentes atuações de Cristiano Ronaldo na Eurocopa alcançaram um feito que parecia impossível. A admiração global pelo astro cresceu exponencialmente com o torneio do Velho Continente. Eleito um dos melhores jogadores de todos os tempos, o craque da Juventus virou tema de debate no programa "Seleção SporTV" desta sexta-feira. Para os comentaristas PVC e Petkovic, o camisa 7 é o maior europeu da história do futebol.

"Eu sou Messi contra Cristiano Ronaldo, mas o Messi nasceu na Argentina. O Messi é mais artista, mas o Cristiano não é só um robozão. Fiz muitos jogos dele no começo de carreira, no Manchester United, e você não sabia o que ele ia fazer com a bola. Não é só um grande goleador. O Cruyff foi a maior cabeça da história do futebol, tanto como jogador e como técnico, o Zidane pode ter sido mais elegante, mas ninguém foi tão brilhante por tanto tempo quanto o Cristiano Ronaldo", começou pontuando PVC.



"Felipão foi o primeiro cara a falar que o Cristiano Ronaldo ia ser o melhor do mundo, isso em 2003, não pela capacidade de treino, mas pela habilidade. A televisão como é hoje deveria matar a imortalidade, porque mostra tudo, todos os jogos, mas isso não aconteceu com Messi e Cristiano Ronaldo. A gente assiste há 15 anos, toda quarta e domingo, e a impressão, vendo todos os jogos, é que eles jogam bem sempre", completou.



Petkovic concorda com a posição do companheiro de SporTV, mas pondera que antes mesmo do início da Eurocopa o atacante português já era o maior europeu de todos os tempos.



"Acho que o PVC está enganado, porque mesmo antes da Eurocopa ele já era o melhor. Essa confirmação é só um carimbo. Realmente é um atleta de século, completo em todos os sentidos, de qualidade, performance, condição física e profissionalismo", afirmou o sérvio.

"É um jogador totalmente completo, o cardápio de gols dele é tão diferente, pode procurar e vai achar todos os tipos, é uma cozinha internacional. Sempre tiveram jogadores europeus fantásticos, Cruyff, Platini, Zidane, eram fantásticos em suas características de jogo, mas o Cristiano Ronaldo se adapta, joga em várias posições. Bate pênalti, faz gol de cabeça, direita, esquerda e letra. É um exemplo de como se concentrar e chegar no ápice. Para você ser número um e entrar nesse grupo seleto precisa se dedicar muito, investir em si mesmo", concluiu o comentarista e ex-jogador.