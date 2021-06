2019-07-07 - Brasil x Peru - Final da Copa America no Estadio Maracanã, Rio de Janeiro. Na foto o jogador Everton (19) . Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia - seleção, brasileira, copa, america, maracana, final, campeao - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 17:38

Rio - O atacante Everton Cebolinha teve três camisas roubadas da casa de seu pai, no Ceará, no último sábado. Em seu Instagram, o jogador da seleção brasileira fez um apelo para que as peças, que têm valor sentimental, sejam devolvidas.

"Pessoal, no último sábado (26) aconteceu uma situação muito chata. Três camisas que têm um valor sentimental inexplicável foram furtadas da casa do meu pai, no condomínio Jardim Ibiza, em Eusébio, no Ceará", escreveu o atacante.

"Os quadros que elas estavam penduradas foram quebrados, portanto, somente as camisas foram levadas. Peço encarecidamente que as camisas sejam devolvidas, pois representam momentos únicos da minha vida. São elas: da final da Copa do Brasil de 2016, pelo Grêmio, da apresentação no Benfica, e da final da Copa América de 2019", completou.