Rafael Hettsheimeir terminou a partida com 20 pontos anotadosDivulgação/CBB

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 17:32

Split (CRO) - A Seleção Brasileira de basquete voltou a atuar nesta quarta-feira pelo Pré-Olímpico de basquete. O adversário da vez foi a Croácia, considerada a equipe mais forte do grupo, mas que não conseguiu fazer frente ao time comandado por Petrovic. O Brasil dominou do início ao fim do confronto e fechou a partida com vitória por 94 a 67.

Destaque da partida com 20 pontos, o pivô Rafael Hettsheimeir falou após a imponente vitória da nossa seleção:

"Foi um grande jogo hoje contra a equipe da casa. Conseguimos começar o jogo com uma defesa forte e isso foi o diferencial do jogo. Agora é seguir focado, jogando assim, priorizando a nossa defesa para conseguir o objetivo", comentou o jogador.

Da equipe que estreou contra Tunísia e iniciou a partida, apenas Bruno Caboclo foi mantido no quinteto titular na tarde de hoje. Trabalhando com uma rodagem maior da posse de bola e um ritmo muito forte na marcação, o time de Petrovic abriu vantagem nos primeiros momentos do jogo. O confronto se desenhou dessa forma até o fim do segundo período, quando o Brasil foi para o vestiário vencendo por 45 a 34.

No segundo tempo, com o astro da NBA Bojan Bogdanovic esquentando no jogo, a Croácia tentou equilibrar as ações e deixou o jogo mais uma vez na vantagem de apenas um dígito para o Brasil. No entanto, com ótimo desempenho ofensivo principalmente de Bruno Caboclo, que também terminou o jogo na liderança de assistências, a seleção brasileira voltou a abrir e ficar com folga no jogo. Na reta final, bastou trocar pontos e manter o ritmo para a vitória ser confirmada por 94 a 67.

O time de Petrovic aguarda agora pelo seu adversário na semifinal do Pré-Olímpico, que virá da partida entre Rússia e Alemanha. Em caso da vitória dos alemães, o México, que venceu um jogo dos dois disputados, avança na segunda colocação e a Rússia se despede da competição, já que perdeu mais cedo o seu primeiro jogo para a seleção mexicana.