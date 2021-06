O meme de Messi como novo reforço do Íbis viralizou nas redes sociais - Reprodução

O meme de Messi como novo reforço do Íbis viralizou nas redes sociaisReprodução

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 17:12

Recife - Com o fim do contrato com o Barcelona, Lionel Messi fica livre no mercado da bola a partir desta quinta-feira. Caso deseje vestir a camisa do Íbis na sequência da temporada, o astro argentino terá que cumprir uma série de 'exigências'. Com muito bom humor, o pior time do mundo explorou o impasse sobre o futuro do camisa 10 da seleção Argentina e, mais uma vez, viralizou com seus posts nas redes sociais.

As cláusulas do 'contrato', redigido em espanhol, são impagáveis, como o contrato de duração de 15 anos, o veto à camisa 10, número que pertence ao ídolo Mauro Shampoo, além de reconhecer que Pelé é melhor do que Maradona. Caso desande a fazer gols pelo clube pernambucano, Messi teria o contrato rescindido.

Em meio à brincadeira do Pássaro Preto, Messi ainda não bateu o martelo sobre o futuro. No radar do Paris Paris Saint-Germain, que já teria oficializado uma oferta, o craque, eleito seis vezes o melhor do mundo, ainda avalia a possibilidade de renovação com o Barcelona, que, de acordo com a imprensa espanhola, deve ser confirmada em breve.

Distante de Messi, o Íbis inicia a temporada em busca de reforços mais modestos para conseguir o acesso à Série A1 do Campeonato Pernambucano, algo que não acontece há 21 anos.