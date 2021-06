Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola" - Divulgação/Band

Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola"Divulgação/Band

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 16:23 | Atualizado 30/06/2021 16:25

Rio - Neto se mostrou revoltado com as falas de Sikêra Jr. em relação ao comercial produzido pelo Burger King, onde crianças falam sobre homossexualidade. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta quarta-feira, o ex-jogador afirmou que o jornalista, que definiu a campanha como "podre e nojenta", é homofóbico e só pediu desculpas após perder patrocínios.

"A gente não pode ter um jornalista, pseudo jornalista, que é o Sikêra Jr. falar o que falou sobre os homossexuais, sobre o Burger King. Parabéns, Burger King! Arrebentaram. No outro dia, ele pediu desculpa, sabe por quê? Porque os anunciantes saíram de lá. Ou você pensa assim ou não pensa. Não adianta falar só para ganhar dinheiro. Não é seu pensamento esse?", questionou Neto.

"E se for, espero que não me encontre. Porque se me encontrar em um lugar fechado e falar isso para mim, quero ver. Aí a corda vem no seu pescoço, aí pede desculpa. Desculpa nada. Você é homofóbico. Seu pensamento é esse. E eu não tenho medo de você e de ninguém da RedeTV!", completou.