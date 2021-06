Rogério Cabloco - Divulgação

Publicado 30/06/2021 16:37

Rio - A esposa do presidente afastado Rogério Caboclo, Queila Girelli, defendeu o marido em um grupo de WhatsApp composto por mulheres casadas com presidentes de federações de estaduais de futebol. O dirigente foi denunciado por assédio moral e sexual por uma funcionária da CBF que enviou o pedido de denúncia para a Comissão de Ética da cúpula. A informação é do site "Folha de São Paulo".

No grupo chamado por "Donas da Bola", Girelli classificou as ações contra Caboclo como "injustiça", além disso, afirmou que a família o apoia. Entre as esposas do grupo, nove defenderam o presidente afastado, no entanto, o futuro do dirigente está nas mãos de 27 cartolas que compõe a assembleia da CBF, que pretendem se reunir na próxima sexta-feira (2).

Caboclo foi afastado pela Comissão de Ética da CBF por 30 dias e tem chances de obter nova prorrogação do afastamento, que é o desejo de parte da diretoria da cúpula que pretende não ver o dirigente de volta tão cedo na entidade.