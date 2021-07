Luto - Reprodução

Luto Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 18:11

Rio - Um menino de sete anos faleceu nesta quarta-feira após ser jogado no chão 27 vezes durante uma aula de judô. O caso aconteceu em abril e o garoto estava em coma em um hospital de Taiwan há 70 dias. O professor não tinha autorização para dar aulas.

Durante a aula, o jovem, que não teve seu nome divulgado, foi jogado no chão diversas vezes pelos colegas e até pelo professor, até que desmaiou. Segundo um tio do jovem, que estava presente no local, ele chorava enquanto levava os golpes.

Publicidade

No hospital, o menino teve confirmada uma hemorragia no cérebro. Após 70 dias de sofrimento, os pais decidiram desligar os aparelhos.

O professor, de quase 70 anos, foi processado por agressão e por induzir menores de idade a cometer crime de agressão. Ele foi liberado pela polícia após pagar fiança, mas ainda pode ser condenado.