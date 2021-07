Neymar jogou duas partidas no Nilton Santos nesta Copa América - Daniel Castelo Branco

Publicado 30/06/2021 18:05

Rio - Durante o programa Seleção SporTV, o apresentador e comentarista, André Rizek destacou os comentários dos ex-jogadores e campeões do mundo pela seleção brasileira, Rivelino e Rivaldo, que disseram que o meia-atacante Neymar jogaria na Copa do Mundo de 1970 e 2002.

Para o ex-jogador Rivelino, Neymar seria titular na seleção brasileira campeão do mundo em 70, enquanto Rivaldo disse que o atacante do PSG teria vaga também em 2002, no grupo pentacampeão do mundo: "Ele jogaria pelo talento que tem, porque tem um talento impressionante".

No entanto, Rizek pediu para que os craques cobrassem o jogador a ter uma boa atuação na próxima Copa do Mundo de 2022, no Catar.

"Em vez da gente ficar imaginando onde o Neymar jogaria num passado, que tal o Neymar jogar uma boa Copa no presente, em 2022?". Recentemente, o Rivellino falou que o Neymar jogaria no time de 70 no lugar do Tostão. O Rivaldo falou que o Neymar jogaria no time campeão em 2002.

Eu queria propor uma reflexão ao contrário disso: em vez da gente ficar imaginando onde o Neymar jogaria num passado, que tal o Neymar jogar uma boa Copa no presente, em 2022? É a sugestão que eu dou para a próxima discussão. Em vez do Neymar jogar a Copa de 70, de 2002, que Neymar jogue uma Copa no tempo dele, no presente".

Em resposta ao comentário, o jornalista e comentarista Carlos Eduardo Mansur, disse:"Ele já jogou uma grande Copa, em 14, só que fraturaram as costas dele. Em 18, ele não chegou em plena forma". Em seguida, Rizek rebateu: "Acho que pode mais ainda".

Na próxima sexta-feira (2), o Brasil enfrenta o Chile, às 21h, no Nilton Santos, pelas quartas de final da Copa América, e Neymar está confirmado para jogar a partida.