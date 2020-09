'Deixou uma imagem muito feia', diz Rivaldo sobre derrota do Flamengo

Rio - A derrota por 5 a 0 do Flamengo para o Independiente del Valle na terceira rodada da Libertadores, gerou diversas críticas ao clube e ao trabalho de Domènec Torrent. Rivaldo, pentacampeão pela seleção brasileira, comentou o revés vexatório.

Para o ex-jogador caso o treinador catalão siga com esses resultados ele acabará deixando o comando da equipe.

"O Flamengo ainda está numa situação confortável no Brasileirão e também na Copa Libertadores, mas como sabemos no futebol brasileiro os clubes não dão tanto tempo para que os técnicos façam seu trabalho quanto na Europa, então, quando se perde assim de 5 a 0 para um rival teoricamente inferior, é normal que a torcida e a imprensa comecem a pressionar a diretoria", e completou:



"Acredito que o Domènec precisa tomar cuidado, buscar rapidamente bons resultados nas partidas seguintes do Brasileirão e tentar classificar rapidamente na Libertadores, caso contrário com certeza ele não vai durar muito como técnico do Flamengo."

Rivaldo ainda frisou que está derrota deixará uma imagem feia para o clube, que vinha sendo um dos destaques da América do Sul.

"Essa derrota para o Independiente del Valle deixou uma imagem muito feia e é algo bem ruim para um clube que vinha sendo considerado como o melhor elenco da América do Sul (…) Agora, a pressão fica toda em cima do Domènec Torrent e sua margem de erro ficou muito reduzida após uma derrota que mexe com o clube. Não será fácil dar a volta por cima rapidamente", disse.