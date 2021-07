Barrichello - Reprodução

Publicado 30/06/2021 19:24

Rio - O humorista Hélio de la Penha falou, em participação no 'Flow Podcast', da reclamação feita por Rubinho Barrichello em junho deste ano, sobre as brincadeiras dele ser 'atrasado' que eram feitas no programa 'Casseta & Planeta', e arrancou risadas da equipe do programa ao dizer que o ex-piloto da Fórmula 1 'atrasou' em reclamar.

"A verdade é o seguinte... O Rubinho levou 10 anos para reclamar, entendeu... Ai fica complicado - disse, aos risos. O programa deixou de passar na Globo em 2010. Eu não acho (que ele era péssimo). O negócio do Rubinho é que ele não contou que aquela briga já tinha acabado.. A gente fez as pazes e ele fez uma participação no Casseta. E o 'Rubinho Pé de Chinelo' perdeu para o Rubinho Barrichello", declarou Hélio.

Hélio destacou ainda a pressão que Barrichello teve por suceder Ayrton Senna e que a falta de conquistas após a era de ouro do piloto que morreu em 1994 pode ter pesado para a fama de atrasado de Rubinho.

"O problema é que ele pegou um legado pesado de mais. A morte do Ayrton Senna, que era o Pelé do automobílismo, e ele era o Gabigol do automobilismo. Vamos guardar as proporções. O Brasil jogou uma expectativa muito pesada nas costas dele. Mas é aquilo, éramos um programa de humor, a gente não tinha compromisso com a verdade", disse.

O humorista ainda destacou que Rubinho 'irritava' por aceitar ser ultrapassado pelo alemão Michael Schumacher.



"Ele liberava para o Schumacher né? Eu duvido que se a equipe falasse para o Ayrton Senna ele liberava. Ele diria: 'Mermão, se ele for bom ele me passa. Se não, ele vai me passar não. Mas a gente não sabe os acordos e eu estou velho de mais para criar confusão, valeu, Rubinho?", concluiu.



Em junho deste ano, Rubinho deu uma entrevista podcast 'Mais Que Oito Minutos', de Rafinha Bastos, e comentou a piada de atrasado.



"O cara fazer piada com algo que não é verdade é um fator muito agressivo. Ficou 11 anos no ar... Você fica brincando com o negócio do 'atrasado' por que o cara chegou em segundo?", disse o piloto que atualmente está na Stock Car.