Após deixar a Inglaterra aos 17 anos, Jadon Sancho, hoje com 21, vai estrear no país com a camisa do United - AFP

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 18:07 | Atualizado 01/07/2021 18:10

Manchester - A serviço da seleção da Inglaterra na Eurocopa, Jadon Sancho teve a contratação oficializada pelo Manchester United nesta quinta-feira. O Borussia Dortmund confirmou os valores da venda da joia, de 21 anos: 85 milhões de euros, cerca de R$ 503 milhões na cotação atual. O contrato terá duração até junho de 2026.

Sonho de consumo dos Diabos Vermelhos, Sancho é o primeiro reforço de peso para a próxima temporada. Revelado na base do arquirrival Manchester City, o atacante, de 21 anos, deixou o país com apenas 17 anos para defender o Borussia Dortmund, da Alemanha.

Não foi a primeira que o United tentou contratar o prodígio inglês. Em processo de reformulação, a diretoria aposta na contratação do atacante para reforçar o elenco e fazer frente ao rival City na próxima temporada. Em negociação avançada para contratar Sancho, num contrato de cinco anos, o United superou a concorrência do Chelsea, atual campeão da Liga dos Campeões, por decisão do próprio Sancho.

Convocado para a Eurocopa, Sancho é reserva na seleção da Inglaterra, mas é um dos jogadores mais pedidos pelos torcedores devido à qualidade ofensiva. Na Alemanha, o atacante vive um bom momento. Campeão da Copa da Alemanha pelo Dortmund, terminou a temporada com 16 gols e 20 assistências em 38 jogos.