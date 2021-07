Ao lado de Mayke, Dudu participa da primeira atividade na volta ao Palmeiras - César Greco/Palmeiras

Ao lado de Mayke, Dudu participa da primeira atividade na volta ao PalmeirasCésar Greco/Palmeiras

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 01/07/2021 16:44

São Paulo - O atacante Dudu foi a grande novidade na Academia de Futebol nesta quinta-feira. O Palmeiras divulgou diversos vídeos nas redes sociais do jogador fazendo exercícios e depois correndo no campo. O jogador foi reintegrado após o fim do seu empréstimo ao Al Duhail, do Catar. A presença do camisa 7 após quase um ano do anúncio da sua despedida estava prevista desde maio, quando a equipe catari não exerceu o seu direito de compra

Dudu retorna ao elenco num momento de recuperação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O time vem de vitórias seguidas sobre o Bahia e o Internacional, tem o mesmo número de pontos do Athletico-PR na classificação (16) e está colado no líder Red Bull Bragantino (17).

O próximo passo da diretoria é tentar inscrever o jogador antes da reabertura da janela de transferências internacionais. O Palmeiras fez um pedido de antecipação, mas, ao que tudo indica, Dudu só vai ficar à disposição de Abel Ferreira em agosto. Se o clube ganha em qualidade técnica e liderança com a chegada do atacante, o lateral-esquerdo Matías Viña pode estar de saída. Ele interessa ao Porto, de Portugal, e o empresário Fernando Neira é aguardado no exterior para abrir as negociações.

De acordo com informações do site A Bola, de Portugal, outros países da Europa estão no roteiro do procurador do atleta uruguaio já que existe interesse de clubes italianos e espanhóis Ele tem 23 anos e joga a Copa América no Brasil.

O Palmeiras só aceita conversar por uma oferta superior aos 4 milhões de euros (R$ 23 milhões) que desembolsou em 2020 para trazer o jogador. Neira é parte interessada numa negociação já que, juntamente com o Nacional de Montevidéu, detém 42,5% dos direitos econômicos do jogador.

Viña vem desfalcando o Palmeiras desde que a Copa América começou a ser disputada no Brasil. Ele está a serviço da seleção uruguaia, que se classificou para as quartas de final do torneio e, neste sábado, enfrenta a Colômbia no estádio Mané Garrincha. A saída do atleta pode novamente provocar um desconforto na relação de Abel com a cúpula palmeirense. Recentemente, após a derrota do Palmeiras para o Bragantino por 3 a 1, o técnico deu entrevista reclamando da falta de reforços.

Mauricio Galiotte, presidente do clube, rebateu as declarações do treinador e uma reunião precisou ser agendada para acalmar os ânimos. Na tentativa de dar o caso como superado, o presidente do Palmeiras chegou a marcar presença no treino da equipe, na semana passada para mostrar que o clima de sintonia fora restabelecido.