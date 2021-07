Romário - Maíra Coelho

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 10:28

Rio - O ídolo do futebol brasileiro e atual senador do Rio de Janeiro, Romário (PL) terá bens leiloados pela Justiça do Rio. O ex-jogador terá três veículos, avaliados em quase R$ 800 mil, disponíveis para leilão. Além disso, uma lancha e uma casa do Baixinho também poderão ser adquiridos.

De acordo com o portal "Metropoles", Os carros são: uma perua Audi RS6 Avant 2015, um SUV Porsche Macan Turbo 2015 e um utilitário esportivo Peugeot 2008 Allure 2017 automático. O leilão vai acontecer na próxima quarta-feira.



Ainda de acordo com o site, os carros vão estar disponíveis metade do preço de mercado, sem os valores de multas ou documentos em atraso. Os bens serão leiloados devido a uma dívida do ex-jogador referente ao empreendimento Café do Gol, do qual Romário é sócio.