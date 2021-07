Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul - Twitter / ReproduÇÃo

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 10:01

Rio - O apresentador do SporTV, André Rizek, utilizou as redes sociais para parabenizar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que assumiu ser homossexual em entrevista ao programa da Rede Globo, "Conversa com o Bial".

"Governador Eduardo Leite assume orientação sexual em entrevista a Bial: 'Nada a esconder'. Que legal!!!! Isso não deveria ser uma questão, obviamente, mas até chegarmos a esse dia, infelizmente, é importante que as pessoas falem sobre isso", afirmou.



André Rizek costuma utilizar as redes sociais para comentar alguns assuntos que vão além do futebol. Além de críticas ao presidente Jair Bolsonaro, o jornalista já se mostrou favorável a atitudes que promovam a inclusão racial, de gênero e também da comunidade LGBTQIA+.