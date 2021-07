Bussunda - Reprodução

Rio - O ex-Casseta & Planeta Cláudio Manoel fez uma revelação sobre a morte do amigo Bussunda, que aconteceu durante a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. O humorista contou que o apoio de Galvão Bueno foi de extrema importância para que ele superasse a perda do colega.

"É um mar de ressaca, você tem que nadar, se você não nadar, você morre afogado, então você não tem outra alternativa. Ele [Galvão Bueno] chegou para mim […] falando assim: ‘Olha, quando o Ayrton Senna se foi, as pessoas não sabiam dessa amizade. Eu fiquei muito mal e eu vou dizer um negócio pra vocês: vocês só saem dessa trabalhando. Porque senão o dia fica enorme'", contou Cláudio em entrevista ao programa "Conversa com Bial".

"Você tem que seguir adiante. Você tem um motivador para seguir adiante e também uma forma de homenagear, para não dizer assim: Acabou por causa dele. Eu acho que ele ia ficar muito ‘p’ da vida com a gente. Então acho que isso foi um estímulo também", completou.