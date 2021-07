Marcos Paulo - Reprodução

Publicado 05/07/2021 13:43

Rio - Revelado pelo Fluminense, o atacante Marcos Paulo foi anunciado nesta segunda-feira como reforço do Atlético de Madrid. O jogador, de 20 anos, acertou sem custo com o clube espanhol, após encerrar seu vínculo com o clube das Laranjeiras no meio de 2021.

Considerado uma grande promessa da base tricolor, Marcos Paulo se profissionalizou em 2019. Ele foi importante na reta final do Brasileiro daquele ano, quando o Fluminense, sob o comando de Marcão, conseguiu escapar do rebaixamento na reta final com uma sequência positiva.

No ano seguinte, o jogador começou o ano como titular, formando dupla de ataque com Evanílson. A temporada foi de muita oscilação e o jovem acabou indo para o banco de reservas em alguns momentos. Apesar disso foi importante na campanha do Brasileiro que levou o Flu de volta à Libertadores.

Nos últimos meses de 2020, o Fluminense tentou renovar com o jogador, que preferiu sair. Após acertar um pré-contrato com o clube espanhol, Marcos Paulo passou a treinar à parte do grupo profissional do Fluminense. Ao todo, ele atuou em 77 partidas e fez 14 gols pelo clube das Laranjeiras.