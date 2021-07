Renato Gaúcho - Divulgação/Grêmio

Publicado 05/07/2021 16:06

Rio - Durou pouco a passagem de Tiago Nunes pelo Grêmio. Contratado no fim de abril, o treinador não resistiu ao péssimo início no Brasileiro e deixou o clube. De acordo com o portal "globoesporte.com", o retorno de Renato Gaúcho vem sendo avaliado pelos dirigentes tricolores.

Maior ídolo da história do Grêmio, Renato comandou o Tricolor em três ocasiões. A última a mais marcante começou em 2016 e terminou no começo da atual temporada. O comandante deixou o clube de Porto Alegre em abril, após a eliminação precoce na Libertadores.



Além de Renato, outro nome avaliado pelo Grêmio é o de Luiz Felipe Scolari. Felipão também teve passagem vitoriosa pelo Grêmio nos anos de 1990. Seu principal título pelo clube gaúcho foi a Libertadores de 1995.