Paulinho - Marco Galvão/CBF

Paulinho Marco Galvão/CBF

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 15:02

São Paulo - Já com o grupo que está em fase final de preparação para as Olimpíadas de Tóquio, o atacante Paulinho, revelado pelo Vasco da Gama, concedeu entrevista na manhã desta quinta-feira. O atleta foi questionado sobre a vontade de estar próximo nos Jogos de algum atleta que carregue um carinho especial, o jogador exaltou a Seleção Feminina, além de destacar a figura de Marta, principal peça da equipe e lenda do futebol nacional.

"Primeiro falando de uma pessoa que eu admiro muito, é a Marta. Não só a Marta, como as outras jogadoras também da Seleção Feminina. Sempre quando tem Olimpíadas ou campeonato mundial feminino a gente tá sempre acompanhando, a gente sabe que elas dão muito orgulho para o nosso futebol brasileiro", disse o jogador.

Publicidade

O torneio de futebol nas Olimpíadas começa antes mesmo da abertura dos Jogos. A seleção masculina estreia no dia 22/07, às 8h30, contra a Alemanha. Já a equipe feminina inicia sua trajetória em busca do ouro inédito no dia anterior, às 5h, contra a China.

Admiração! Paulinho, da Seleção Olímpica masculina, foi questionado se tem algum atleta de qualquer modalidade que ele admira muito e quer ter a oportunidade de estar próximo em Tóquio. A resposta: pic.twitter.com/3JWEaqMgrz — Isabelly Morais (@isabellymoraiis) July 8, 2021