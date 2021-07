Brazil's Lucas Paqueta (C) celebrates with teammates after scoring against Peru during their Conmebol 2021 Copa America football tournament semi-final match at the Nilton Santos Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on July 5, 2021. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) - AFP

Publicado 08/07/2021 14:52 | Atualizado 08/07/2021 14:57

Rio - Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, o Ministro da Saúde Marcelo Queiroga afirmou que a Copa América não piorou o quadro da pandemia de Covid-19 no país. De acordo com o ministro, a estratégia adotada pela Conmebol funcionou e serve de exemplo para mostrar que é possível "conciliar o enfrentamento à pandemia com o retorno das atividades".

- A narrativa era que a Copa América iria deteriorar o cenário epidemiológico da Covid no Brasil. E o que observamos foi justamente o contrário. O contexto epidemiológico tem melhorado. A grande maioria, a quase totalidade dos casos positivos, eram de prestadores. Portanto, eles adquiriram a Covid na comunidade, como qualquer um de nós pode adquirir - afirmou o ministro.

- A grande maioria das seleções não teve nenhum tipo de problema em relação aos atletas. Não houve caso de contaminação durante as partidas, de tal maneira que essa estratégia funcionou muito bem - acrescentou Marcelo Queiroga.



Em "reconhecimento ao país-sede da Copa América", a Conmebol doou 20 mil doses de vacina contra o Covid-19 para o Brasil - 5 mil dessas doses, contudo, são de uso exclusivo do futebol. A entidade também comunicou que contabilizaram 166 casos positivos para o vírus entre os participantes do torneio.



A final da Copa América acontece neste sábado com o confronto entre a Seleção Brasileira e a Argentina às 21h. A partida terá transmissão exclusiva do SBT na TV aberta e dos canais Disney no circuito fechado. Antes, nesta sexta-feira, Colômbia e Peru disputam o terceiro lugar do torneio.