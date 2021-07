Casimiro Miguel - Reprodução

Casimiro MiguelReprodução

Por Leonardo Bessa

Publicado 08/07/2021 17:03

Rio - O Athletico-PR fechou uma parceria com o streamer Casimiro Miguel, um dos maiores produtores de conteúdo da plataforma "Twitch", para a transmissão da partida contra o Red Bull Bragantino, no próximo sábado (10), às 17h30, na Arena da Baixada.

Apenas os inscritos no canal "Casimito" terão direito a assistir ao confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube paranaense conseguiu os direitos na Justiça para realizar uma transmissão própria. O acordo em TV aberta segue, mas a Globo não colocou o evento em sua grade.



Publicidade

Em contato com a reportagem, o streamer carioca, que também é apresentador da TNT Sports e do SBT, falou sobre a expectativa do evento e garantiu que não quer parar na transmissão do próximo sábado.

"A expectativa do evento é sempre a melhor possível. É sempre um prazer transmitir o Campeonato Brasileiro. Ano passado eu tive a honra de fazer isso por duas vezes, no Athletico-PR e Vasco, e no Athletico-PR e Flamengo. A transmissão esse ano vai ser bem semelhante a do Vasco, vai ser no que a gente chama de 'transmissão em black', que não vai passar em lugar nenhum, só na Twitch", disse Casimiro.

Publicidade

Cazé, como é apelidado, com seu jeito divertido de analisar a rodada do Campeonato Brasileiro, o jornalista conquistou o público jovem e vem crescendo no cenário nacional. Vascaíno declarado, afirma que há uma nova realidade no mundo esportivo e que pretende dar prosseguimento ao novo projeto.

"É uma oportunidade muito grande de mostrar meu trabalho e de mostrar que existe, de fato, uma nova realidade onde as pessoas podem assistir jogos do campeonato em outras plataformas, de outras maneiras, de uma forma mais divertida. É assim que eu espero, e espero não parar por aqui. Tem muita coisa boa vindo pela frente e vai ser muito bom pra todo mundo."

Publicidade

Casimiro acumula mais de 450 mil seguidores na Twitch e produz conteúdo de terça-feira a domingo, pela madrugada, e também tem feito lives reagindo aos jogos da Eurocopa.