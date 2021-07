Eleito o craque do Campeonato Brasileiro de 2020, Claudinho, do Red Bull Bragantino, é um dos destaques da seleção olímpica - Marco Galvão/CBF

Eleito o craque do Campeonato Brasileiro de 2020, Claudinho, do Red Bull Bragantino, é um dos destaques da seleção olímpicaMarco Galvão/CBF

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 16:39

São Paulo - Reunida em São Paulo desde a semana passada, a seleção olímpica ganhou reforços nesta quinta-feira com a apresentação dos jogadores que atuam no país. Na véspera do embarque para o Japão, onde o Brasil buscará o bicampeonato nas Olimpíadas de Tóquio, os goleiros Brenno (Grêmio) e Santos (Athletico-PR), o zagueiro Nino (Fluminense), os laterais Abner (Athletico-PR), Gabriel Menino (Palmeiras) e Guilherme Arana (Atlético-MG), e os apoiadores Matheus Henrique (Grêmio) e Claudinho (Red Bull Bragantino) se juntarão ao grupo.

Principal nome da lista de André Jardine, Daniel Alves, do São Paulo, se apresentará no hotel em que a Seleção está concentrada até o fim da tarde desta quinta-feira. Com o grupo reduzido, o comandante brasileiro iniciou na quarta-feira passada a preparação com o grupo reduzido, com goleiro Lucão (Vasco), os zagueiros Diego Carlos (Sevilla) e Bruno Fuchs (CSKA), o volante Douglas Augusto (PAOK), o apoiador Reinier (Borussia Dortmund) e os atacantes Antony (Ajax), Paulinho (Bayer Leverkusen) e Matheus Cunha (Hertha Berlim).

O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, estava treinando com o grupo, mas acabou cortado por lesão, mas o substituto ainda não foi anunciado pela CBF. Bruno Guimarães, do Lyon, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, se apresentarão diretamente em Tóquio, assim como Douglas Luiz, do Aston Villa, e Richarlison, do Everton, que disputarão a final da Copa América pela Seleção principal, sábado, no Nilton Santos, contra a Argentina.

Nesta sexta-feira, a delegação brasileira embarca para o Japão. A estreia nas Olimpíadas será no dia 22, contra a Alemanha, numa reedição da final dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Costa do Marfim e Arábia Saudita completam o grupo.