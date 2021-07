Maracanã - Foto: Divulgação

Publicado 08/07/2021 16:34

Rio - O pedido da Conmebol de retornar com público na final da Copa América, foi rejeitado pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro. No entanto, a entidade sul-americana ainda planeja levar dois indicados de cada jogador para aumentar o número de pessoas, seguindo o protocolo com isolamento e testes. A informação é do site "ge.com".

Na manhã desta quinta-feira, ocorreu uma reunião entre a Conmebol e as secretarias estadual e municipal de saúde do Rio de Janeiro para verificar o plano de convidados restritos, devidamente testados e com isolamento. Até o momento, não houve resposta das autoridades para a entidade sul-americana.

Nota oficial da Secretaria Municipal de Saúde:

"A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não autorizou a proposta da Conmebol com retorno de público aos estádios.



Na manhã desta quinta-feira (08), em reunião da Conmebol com a área técnica da SMS, da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria Municipal de Esportes foi solicitada a possibilidade de permitir um público restrito no estádio com pessoas credenciadas e testadas para a covid-19, garantindo o distanciamento entre os lugares e com menos de 10% da capacidade do Maracanã.



As SMS e SES estão analisando a solicitação."