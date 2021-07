Éverton Cebolinha - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/07/2021 15:43

Rio - Após receber a notícia de que a suspensão do atacante Gabriel Jesus foi ampliada para mais uma partida, ou seja, a final da Copa América contra a Argentina, neste sábado (10), foi aberta uma vaga no ataque. Por este motivo, Éverton Cebolinha diz que está preparado e focado, caso seja acionado mais uma vez para entrar na decisão. A informação é do site "UOL".

"Foi muito pela suspensão do Jesus que eu tive a oportunidade, o professor optou por mim no último jogo. Se ele optar por mim de novo eu vou procurar dar o meu melhor, estamos todos preparados nesse foco", disse o jogador, que promete dedicar a atuação ao companheiro que não estará em campo.

Ficamos tristes e surpresos [com a suspensão], porque não esperávamos. Foi um lance totalmente acidental, não esperávamos que ele pudesse pegar mais de um jogo. Ficamos tristes pelo companheiro, sabemos que ele queria muito estar nessa final, sente muito, mas temos que levantar a cabeça por ele, fazer por ele dentro de campo. Se o professor optar por mim ou qualquer outro jogador vamos dar nosso melhor".

Em cinco partidas disputadas com a camisa amarelinha, o atacante contribuiu com uma assistência, contra o Equador. Em 2019, conquistou a mesma competição como um dos destaques na equipe titular. Sobre a experiência, o jogador diz que adquiriu mais experiência.

"Eu cresci muito desde a minha primeira convocação por conviver com jogadores desse nível de escalão europeu e o próprio professor Tite. Agora jogando na Europa as coisas mudaram drasticamente em relação ao futebol brasileiro seja na parte física, técnica, tática, tenho evoluído bastante e espero seguir assim para continuar dentro da seleção".