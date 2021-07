André Jardine - Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 16:51 | Atualizado 08/07/2021 16:52

Ricardo Graça AFP Rio - O Vasco terá mais um representante nas Olimpíadas de Tóquio. Além do goleiro Lucão, que já havia sido convocado para a Seleção olímpica, André Jardine chamou nesta quinta-feira o zagueiro Ricardo Graça para o lugar de Gabriel Magalhães, do Arsenal, que foi cortado por lesão.

Graça havia participado com a seleção da disputa do pré-olímpico, mas não voltou mais a ser convocado por Jardine após o torneio. Além dele, o treinador terá à disposição para a zaga Nino, do Fluminense, Bruno Fuchs, do CSKA, e Diego Carlos, do Sevilla.

A seleção olímpica já tem treinado em São Paulo e embarcará nesta sexta-feira para o Japão. Por conta disso, Ricardo Graça já será desfalque no jogo do Vasco contra o Sampaio Corrêa, que acontecerá no mesmo dia.