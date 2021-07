07/07/2019 - Brasil x Peru - Final da Copa America no Estadio Maracana, Rio de Janeiro - Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 08/07/2021 17:28

Rio - Durante bate-papo com a imprensa, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou que o Brasil irá vencer a Argentina por 5 a 0, no próximo sábado (10), pela final da Copa América, no Maracanã. Após o ocorrido, o jornal argentino "Olé" repercutiu a fala com ironia: "Parabenizamos o Brasil pela conquista da Copa América de 2021". A informação é do site "UOL".

O comentário de Bolsonaro foi referente a uma brincadeira com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, que disse: "Eu vou adiantar o placar, 5 a 0. Fora isso, prezado Fernandez, o Brasil só estará bem se a nossa querida Argentina estiver bem. Dizer, em especial, ao presidente da Argentina, que a única rivalidade entre nós vai acontecer agora no próximo sábado, no Maracanã".

No próximo sábado (10), o Brasil enfrenta a Argentina, às 21h, no Maracanã, pela final da Copa América.